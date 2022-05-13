Алексей Федорченко отказался от съемок фильма на Украине

Уральский режиссер Алексей Федорченко этой весной должен был на Украине снимать документальный фильм про философа Митрофана Аксенова. Но из-за спецоперации съемки в Харькове, Киеве и Житомире отменились, сценарий придется переписывать. Также Федорченко заморозил фильм «Большие змеи Улли-Кале», премьера которого должна была состояться на фестивалях в Европе.

«У нас в производстве сейчас большой документальный про великого русского философа Митрофана Аксенова, который на 20 лет предвосхитил теорию относительности Эйнштейна. Мы пытаемся восстановить его биографию, он жил в Украине. И должны были снимать в местах его проживания. Вот прямо сейчас по планам начала 2022 года я должен был быть в Харькове, потом в Житомире и Киеве. Сценарий сейчас переписываем», – рассказал известный режиссер, сценарист, продюсер «Кинокомпании 29 февраля» Алексей Федорченко.

Также из-за негласных санкций в отношении российского кинематографа сорвалась премьера фильма Федорченко «Большие змеи Улли-Кале», посвященного истории Кавказа. Презентовать картину должны были на двух фестивалях Европы, где в прошлые годы с большим восторгом принимали картины уральского режиссера.

«Мы находимся в такой ситуации, что наши фильмы показывают мало. Есть международное движение о блокировке наших фильмов на фестивалях. Как я отношусь? Нормально. Думаю, надо подождать. Мы пока фильм «Большие змеи Улли-Кале» отложили и заморозили, когда будет премьера, не знаю», – ответил Алексей Федорченко на вопросы «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Также режиссер рассказал, что приступил к работе над новой картиной – «Енотовый город». Предполагается, что часть съемок пройдет в Екатеринбурге, часть в Колумбии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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