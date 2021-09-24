Кинорежиссер Алексей Федорченко ушел в театр: «Решил, что дальше тянуть уже некуда» (ФОТО)

Алексей Федорченко, прославившийся во всем мире своими фильмами, стал на время театральным режиссером и драматургом. Сегодня в Центре современной драматургии в Екатеринбурге состоится премьера его спектакля «Как я обманул всех и Бога» про реального американского миллионера Арманда Хаммера – личность очень неоднозначную. «Я никогда не занимался тривиальными историями. Было бы удивительно, если бы в театре я взялся за историю любви крановщика и официантки», – отметил Алексей Федорченко в беседе с корреспондентом «Нового Дня».

Пьесу для спектакля Федорченко тоже писал сам, в соавторстве с Лидией Канашовой. Называется она «Вторая бар-мицва». В реальной жизни в свои 90 с лишним лет Хаммер решил провести обряд, который должен был означать его возвращение к вере. Но за день до бар-мицвы умер, однако церемонию все равно устроили. За свою жизнь Арманд Хаммер неоднократно удивлял и родственников, и всю Америку: связями с коммунистами, медицинскими и политическими скандалами, судами. Но больше всего, пожалуй, наследников удивило завещание Хаммера: миллионными там были только долги.

Жанр спектакля Алексей Федорченко обозначил как «праздник-драма». По словам режиссера, он подойдет абсолютно любому зрителю: интересно будет и молодежи, и пожилым.

«Хаммеру есть что рассказать [Богу]: его жизнь – захватывающая история, полная побед, удач и счастливых поворотов. Но будет ли ему даровано исцеление? Или хотя бы бессмертие имени? Поверит ли Бог Арманду?», – говорится в анонсе спектакля.

В постановке заняты актеры ЦСД, с которыми Алексей Федорченко уже работал на съемочной площадке. Сергей Колесов сыграл, например, одну из ключевых ролей в последней картине «Последняя «Милая Болгария», в фильмах были задействованы Алиса Кравцова, Варвара Брылина.

«Театр молодой и очень амбициозный. Он изначально отделился от «Коляда-театра», но быстро приобрел свое лицо, стал полностью творчески самостоятельным. Каждый из актеров здесь – личность. И мне было не сложно составить из них ансамбль», – рассказал Алексей Федорченко «Новому Дню».

Ну а на самый главный вопрос – почему вдруг из кино режиссер решил уйти, хотя и на время, в театр – Алексей Станиславович ответил: «Давно хочу. С детства мне это нравится. С детства собирался попробовать себя в театре. Решил, что дальше тянуть уже некуда».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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