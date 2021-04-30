Алексей Федорченко получил приз Московского кинофестиваля за «Последнюю «Милую Болгарию»

Алексей Федорченко получил приз «Серебряный Георгий» Московского международного кинофестиваля за лучшую режиссуру. В конкурсе участвовал фильм «Последняя «Милая Болгария», в главных ролях в котором снялись актеры екатеринбургского «Коляда-театра».

Церемония награждения победителей ММКФ состоялась накануне в Москве. Лучшим фильмом 43-го фестиваля стала картина «#Засранка» румынского режиссера Андрея Хуцуляка. Актрису Андрею Грэмоштяну, сыгравшую в этом фильме, признали лучшей актрисой.

Уральский режиссер Алексей Федорченко получил приз за фильм «Последняя «Милая Болгария». В своей речи он отметил: «Неправильно, наверное, что я получаю приз, а моя огромная команда – нет», – цитируют Федорченко «РИА Новости».

Фильм «Последняя «Милая Болгария» снят по автобиографической повести Зощенко. Федорченко рассказывал, что над сценарием работал 15 лет. В картине снялись актеры «Коляда-театра» Константин Итунин, Илья Белов, Сергей Федоров, Антон Макушин и другие, в эпизодической роли можно увидеть и самого Николая Коляду. Кроме того, зрители увидят на экране драматурга Ярославу Пулинович и писателя Романа Сенчина.

Жанр режиссер обозначил как «психоаналитический детектив». «Милая Болгария» – это название сорта яблок, которые вывел молодой селекционер Леонид Ец, находясь в Алма-Ате в 1943 году. Попутно он пытается разгадать загадку гибели писателя Семена Курочкина (один из псевдонимов Зощенко), в комнате которого теперь живет, за этим обращается к разным людям, знавшим литератора лично.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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