В Екатеринбурге состоится премьера нового фильма Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале»

23 апреля в Ельцин-центре состоится первый в Екатеринбурге показ нового фильма Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале». Это мокьюментари об истории взаимоотношений России и Кавказа. После премьеры можно будет задать вопросы режиссеру. Спецпоказ будет единственным, его проведут 23 апреля в кинозале Ельцин-центра.

Фильм «Большие змеи Улли-Кале» – это псевдодокументальная история о взаимоотношениях России и Каввказа начиная с XIX века, история столкновения культур и обычаев, мировоззрений и устоев. Всего в фильме девять глав, каждая снята в определенной технике. По сюжету режиссер находит дореволюционный киноальманах, который пытается восстановить. «Они встретились и теперь неразрывно связаны. Они любят, они ненавидят, они обманывают друг друга и непременно хотят друг друга подчинить. Они убивают… Они растят общих детей… Их имена – Россия и Кавказ», – говорится в аннотации к фильму на сайте Ельцин-центра.

В картине снялись многие уральские актеры, в частности, Олег Ягодин, Алексей Романов, Николай Коляда, сам Алексей Федорченко и так далее. Премьера фильма должна была состояться на фестивалях в Европе, но из-за геополитической ситуации была отменена, о чем рассказывал Федорченко ранее. Впервые картину увидели зрители фестиваля «Послание человеку» в Санкт-Петербурге в октябре 2022 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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