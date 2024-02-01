Первые лица Урала возложили цветы к памятнику Ельцину (ФОТО)

Руководители УрФО и Свердловской области возложили цветы к памятнику первому президенту России Борису Ельцину, которому сегодня могло исполниться 93 года.

Как передает «Новый День», в церемонии приняли участие полпред президента на Урале Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, спикер заксо Людмила Бабушкина, председатель общественной палаты области Александр Левин.

Напомним, памятник Ельцину изваял московский скульптор Георгий Франгулян. Скульптуру неоднократно обливали черной краской и поджигали.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube