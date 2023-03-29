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Среда, 29 марта 2023, 16:21 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: фаллический символ в честь первого президента

Факт 67. В Екатеринбурге в 2011 году установили памятник в честь первого президента России Бориса Ельцина. Его автор – московский скульптор Георгий Франгулян. «Был выбран белый мрамор, а не традиционные бронза или гранит, потому что это живой, полупрозрачный материал; этот памятник – не обелиск, а глыба, глыба в движении, какой был Борис Николаевич», – характеризовал художник свое творение.

Более приземленные горожане увидели в скульптуре совсем другое: с определенных ракурсов он похож на мужской детородный орган. А еще эта скульптура весьма любима вандалами: его обливали черной краской и поджигали.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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