300 фактов о Екатеринбурге: фаллический символ в честь первого президента

Факт № 67. В Екатеринбурге в 2011 году установили памятник в честь первого президента России Бориса Ельцина. Его автор – московский скульптор Георгий Франгулян. «Был выбран белый мрамор, а не традиционные бронза или гранит, потому что это живой, полупрозрачный материал; этот памятник – не обелиск, а глыба, глыба в движении, какой был Борис Николаевич», – характеризовал художник свое творение.

Более приземленные горожане увидели в скульптуре совсем другое: с определенных ракурсов он похож на мужской детородный орган. А еще эта скульптура весьма любима вандалами: его обливали черной краской и поджигали.