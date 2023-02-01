Листовки, марши и краска: как на Урале протестовали против увековечивания имени Ельцина

Сегодня первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 92 года. Тот факт, что Ельцин родился и большую часть жизни прожил именно в Свердловской области, нашел свое отражение и на карте Свердловска-Екатеринбурга. Но отношение к этому самих уральцев всегда было неоднозначным. Подробнее – в материале РИА «Новый День».

О том, что память первого президента необходимо увековечить в его родном регионе, заговорили практически сразу после смерти Ельцина в апреле 2007 года. Речь шла об улице, парке, сквере, набережной, спортивных сооружениях. Все предложения были приняты на рассмотрение специальной комиссией по переименованию, сформированной при администрации губернатора Свердловской области. И уже в июле 2007 года появились недовольные.

Группа екатеринбуржцев, назвавшая себя активом свердловского областного общественного движения «За референдум», выступила категорически против того, чтобы хоть что-то в городе было названо именем Ельцина. «Ельцин известен нам как политик, принесший народу, трудящимся неисчислимые невзгоды, испытания, трагедии… За годы президентского правления Ельцина исконное население России, Среднего Урала, убывало, замещалось чужеземцами…Ельцин – один из главных разрушителей великой державы – СССР…» – говорилось в их обращении, адресатами которого стали президент РФ Владимир Путин, депутаты Госдумы, полпред Петр Латышев, губернатор Свердловской области Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и другие. Активистов не услышали.



13 марта 2008 года стало известно, что руководство УГТУ-УПИ вышло на свердловское правительство и правительство РФ с предложением назвать вуз в честь Бориса Ельцина. При этом рядовые сотрудники университета очень осторожно комментировали волеизъявление своего начальства. А уже 28 марта активисты уральских левоцентристских и радикальных организаций провели в Екатеринбурге «антиельцинское» шествие. «Мы считаем подобное недопустимым. Что, Ельцин сделал что-то ценное для науки? Нет. На самом деле он учился плохо, он был троечник. В вузе его держали только потому, что Ельцин был спортсменом. Есть даже такая история, что к 93-летнему профессору УПИ пришел студент и стал уговаривать преподавателя поставить тройку. Не могу – ответил профессор, я уже одному поставил – так он потом президентом России стал», – заявила тогда коммунист Людмила Журавлева. В это же время в толпе раздавали листовки. Одна из них предлагала выбрать, чье имя можно было бы присвоить вузу. В листовке было пять кандидатов: Борис Ельцин, Борис Моисеев, Борис Березовский, Борис Грызлов и Борис Годунов.

Церемония официального присвоения УПИ имени Ельцина состоялась 31 октября 2008 года. В ней приняли участие вдова Бориса Николаевича Наина Ельцина, его дочь Татьяна Юмашева, министр образования РФ Андрей Фурсенко, а также глава региона Эдуард Россель. Коммунисты отреагировали пикетом.

В том же 2008 году имя Бориса Ельцина получила улица 9 Января. Она была выбрана неслучайно: первый президент РФ долгое время жил и работал в этом микрорайоне. Улица проходит в Екатеринбурге вдоль правого берега Городского пруда, от площади 1905 года до улицы Челюскинцев. На планах уральской столицы она появилась в 1810 году – как Фетисовская. Когда в 1919 году городской совет начал переименовывать улицы, Фетисовская получила название Девятого Января – в память о Кровавом воскресенье 1905 года, когда царские войска расстреляли мирное шествие петербургских рабочих с петицией к царю.

Через три года, 1 февраля 2011-го, на улице Ельцина открылся памятник первому президенту. Свердловские коммунисты хотели провести митинг против открытия монумента, но мэрия его не согласовала. По официальной версии – в связи с приездом в Екатеринбург Дмитрия Медведева. Тогда руководитель свердловского отделения Союза коммунистической молодежи (СКМ) Александр Ивачев подал в суд на мэрию. В своем иске он указал, что запретом на проведение митинга 1 февраля администрация Екатеринбурга причинила ему моральный вред, а именно – стресс и переживания. Оценил ущерб Ивачев в 100 тысяч рублей.

Самому памятнику тоже досталось. В ночь с 23 на 24 августа 2012 года неизвестные впервые испортили его. Монумент облили чернильного цвета жидкостью практически сверху донизу. Полиция Екатеринбурга допрашивала активистов «левых» движений, но виновных так и не нашли. Только спустя полтора месяца реставраторам из Москвы удалось полностью очистить памятник.

Как отмывали памятник Ельцину

Следующая атака произошла в день 100-летия Октябрьской революции – 7 ноября 2017 года. Неизвестные облили памятник бензином и подожгли. Однако сильного возгорания не последовало. По подозрению в поджоге был задержан левый активист Игорь Щука.

Спустя 8 лет после смерти Ельцина в Екатеринбурге открылся президентский центр его имени. На церемонии выступили с приветственными речами президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и вдова Наина Ельцина. Свердловский обком КПРФ в день официального открытия выступил с резкой критикой в адрес и самого мероприятия, и его инициаторов. В заявлении, в частности, говорилось: «Считаем это очередным этапом кампании по возвеличиванию людей, проводивших губительную антинародную политику. Это является логичным шагом для того либерального клана, который стремится ввергнуть российское общество в эпоху «новых 90-х». Мы помним, как в 1990-е гг. в России был инициирован полномасштабный геноцид. Ельцинское руководство сознательно втянуло нашу страну в войну на Северном Кавказе, стремясь удержаться у власти, позволило глобальным монополиям лишить Российскую Федерацию государственного суверенитета».

Впоследствии критиковать Ельцин-центр стали и провластные лидеры общественного мнения, такие как Никита Михалков и Владимир Соловьев.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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