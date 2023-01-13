За что не любят Екатеринбург «лидеры общественного мнения»: версии политологов

На этой неделе Екатеринбург снова попал в федеральную повестку со скандальной темой: в администрации города установили барельеф бывшему мэру Евгению Ройзману, признанному иноагентом. Подписчики некоторых телеграм-каналов вновь вспомнили про «мерзотную либероту», «Город бесов» и Ельцин-центр и призвали компетентные органы отреагировать. Некоторые сообщения были настолько агрессивны, что мы не можем их процитировать, не нарушая действующего законодательства.

«Новый День» спросил у политологов, замечают ли они, что скандальные и негативные информповоды в последние несколько лет существенно перевешивают позитивные, когда речь заходит о столице Урала.

Евгений Минченко, президент «Минченко консалтинг» (Москва): «Нет однозначного ответа на этот вопрос. Скорее, речь идет о том, что у региона своя идентичность, которая в том числе предполагает высокий уровень самоуважения».

Политолог Константин Калачев (Москва): «Прекрасный у вас город. А нападки связаны с тем, что в эпоху борьбы с либерализмом кому-то очень хочется отыскать на карте России его якобы столицу».

Политолог Сергей Мошкин (Екатеринбург): «Такое можно сказать практически про любой город. Людям нужны сенсации и скандалы. Конечно, я не могу не реагировать на это как местный житель. Но это не вопрос целенаправленной дискредитации города, это просто реалии современной журналистики. С другой стороны, после окончания советского периода Екатеринбург всегда отличался особой «вольностью», за что ему и попадает от таких лидеров общественного мнения, как Владимир Соловьев или Никита Михалков».

Напомним, нападки Никиты Михалкова на Ельцин-центр начались еще в 2016 году, впрочем, на сам город, его власти и жителей критика режиссера не распространялась. Гораздо дальше пошел телеведущий Владимир Соловьев в мае 2019 года, во время массовых протестов против строительства храма в сквере у драмтеатра. Он заявил: «Екатеринбург – город бесов. Кто расстрелял Николая Романова и его семью? Это город, в котором до сих пор ходят и гуляют бесы». В апреле 2022 года Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Ему ответили глава города Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Эдуард Россель, а также певец Александр Новиков, благодаря реплике которого в словарь уральцев и не только вошло слово «хрюканина».

После губернаторских выборов в сентябре 2022 года страсти, казалось, утихли – но ненадолго. 16 декабря глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ищет главу Екатеринбурга, чтобы обсудить назначение журналиста Игоря Пушкарева директором музея истории города: «Оставил десятки сообщений, но обратной связи так и не получил. Каждый раз говорил: «Сообщите, что его ищет Пригожин, герой России, глава ЧВК «Вагнер». Видимо, надо было сказать, что его ищет Навальный». Впрочем, вскоре беседа с главой у Пригожина состоялась, однако никаких кадровых решений по ее итогам Алексей Орлов принимать не стал.

Екатеринбург, Татьяна Кержакова

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