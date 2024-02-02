За полтора месяца огурцы подорожали на 100 рублей

В Свердловской области продолжают дорожать овощи, в первую очередь – огурцы. Только за последнюю неделю они стали дороже на 7,5% и продаются в среднем по 253 рубля за килограмм. Минимальная цена на этот овощ в 2023 году была зафиксирована в конце июля – 81,23 руб./кг. В начале сентября она превысила 98 рублей за килограмм, в октябре перевалила за 100 рублей, в декабре – за 150.

Впрочем, в зимние месяцы такое происходит регулярно. Как уже писал «Новый День», 26 декабря 2022 года килограмм огурцов в магазине стоил 164 рубля, а к 6 февраля 2023-го ценник поднялся до 261 рубля за кг.

Немного дороже по сравнению с прошлой неделей стали морковь, свекла, капуста, бананы.

А вот цена на яйца постепенно снижается. Если неделю назад они стоили в среднем 123 рубля, то сейчас уже 120.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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