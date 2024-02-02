Вице-мэр проехал в метро и поделился впечатлениями

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, который с недавних пор занимается вопросами общественного транспорта, проинспектировал работу метрополитена. Чиновник проехал по нескольким станциям подземки в утренний час пик, с 7:30 до 8:30, чтобы оценить пассажиропоток и пропускную систему метро.

Поводом для инспекции Галямова стали жалобы горожан на огромные очереди при входе на станции во время наибольшей загрузки. Дело в том, что пассажиры сильно задерживаются из-за необходимости соблюдать повышенные меры безопасности. Люди обязаны сдавать багаж на досмотр и проходить через рамку металлоискателя. Но интроскопы работают медленно, а из всех установленных рамок всегда открыта только одна. Также очереди скапливаются у старых турникетов для оплаты проезда. Эту проблему пока удалось решить только на станции «Площадь 1905 года», где поставили новое оборудование.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что меры, принимаемые службой безопасности метрополитена и полицией, позволяют избежать опасных ситуаций. Например, был предотвращен провоз в метро учебной гранаты. Сотрудники полиции оперативно задержали пассажира и изъяли запрещенный предмет.

Между тем Рустам Галямов поставил транспортникам задачу увеличить пропускную способность технических средств контроля пассажиров без ущерба требованиям безопасности. Этого можно добиться за счет модернизации оборудования и логистики процесса.

Галямов продолжит инспектировать общественный транспорт Екатеринбурга, подчеркнули в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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