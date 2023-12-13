В екатеринбургском метро начали устанавливать новые турникеты (ФОТО)

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» сегодня ночью установили первую партию новых турникетов.

На современных устройствах предусмотрена возможность оплаты проезда банковскими картами, транспортной «Е-картой», социальной картой Свердловской области, платежным QR-кодом и обычными жетонами. Турникеты оснащены дисплеями и световой индикацией, а створки, пропускающие пассажиров, сделаны из ударопрочного стекла. На данный момент на станции смонтировано только три устройства. Работы на «Площади 1905 года» будут завершены до конца текущего года. Обновление турникетов на других станциях метрополитена запланировано на 2024 год. Общая стоимость работ достигает порядка 300 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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