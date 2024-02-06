На станции «Геологическая» новые турникеты появятся в середине марта

В Екатеринбургском метрополитене продолжают менять турникеты. Новую партию современного оборудования установят на станции «Геологическая» в середине марта. Работы будут проведены в течение 2-3 смен, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В декабре 2023 года новые турникеты появились на станции метро «Площадь 1905 года». На них доступна оплата проезда различными способами: банковской картой, картой «Уралочка», транспортной картой или жетоном. Техника, выполненная из закаленного ударопрочного стекла и нержавеющей стали, имеет цветной информационный дисплей, сигнализацию и интеллектуальную световую индикацию. Во всем метрополитене установят 104 таких смарт-турникета. Модернизация завершится в ноябре 2024 года на станции «Чкаловская».

На прошлой неделе вице-мэр Рустам Галямов, ответственный за общественный транспорт, посетил метрополитен с инспекцией. Чиновник проверил, как повышенные меры безопасности влияют на пассажиропоток. Ранее горожане неоднократно жаловались на огромные очереди в метро в утренние и вечерние часы пик. Галямов поручил транспортникам увеличить пропускную способность технических средств контроля пассажиров без ущерба безопасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube