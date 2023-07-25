Екатеринбургский метрополитен закупает турникеты за 300 миллионов рублей

Администрация Екатеринбургского метрополитена объявила конкурс на поставку новых входных турникетов. Начальная цена контракта – 302,6 миллионов рублей.

Согласно условиям закупки, автоматизированная система турникетов должна иметь сервер генерации и продажи QR-кодов, а также возможность оплаты проезда банковскими картами «Мир», Visa, MasterCard, Mir Pay. Пассажиры также смогут также расплатиться транспортной «Е-картой», социальной картой Свердловской области и обычными жетонами.

Новые устройства российского производства будут сделаны из нержавеющей стали и ударопрочного стекла, оснащены дисплеями и световой индикацией. К концу 2023 году турникеты планируется заменить на станции «Площадь 1905 года». На остальных станциях модернизация оборудования завершится к октябрю 2024 года.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщал, что инвестором проекта готов выступить крупный банк.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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