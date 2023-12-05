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Вторник, 5 декабря 2023, 11:40 мск

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В метро будут менять турникеты, очереди в часы пик вырастут

Час пик на станции «Площадь 1905 года»

Уже на следующей неделе очереди на станции метро «Площадь 1905 года» в часы пик станут еще больше. Как сообщает телеграм-канал Екатеринбургского метрополитена, с 11 декабря здесь будут менять старые турникеты на новые.

«В связи с этим возможны временные перекрытия части действующих турникетов, а также скопление пассажиров в кассовом зале в часы пик. Приносим вам свои извинения и надеемся на ваше понимание», – сообщили в метро.

Отметим, с наступлением зимы в часы пик на входе в подземку людям уже приходится стоять в очереди, чтобы пройти через турникет.

Ранее в мэрии сообщали, что автоматизированная система турникетов будет иметь сервер генерации QR-кодов. Пассажиры смогут расплатиться банковскими картами «Мир», Visa, MasterCard, Mir Pay, транспортной «Екартой», социальной картой Свердловской области и обычными жетонами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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