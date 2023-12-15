В мэрии рассказали, как пользоваться новыми турникетами в метро

На станции метро «Площадь 1905 года» начали устанавливать новые турникеты взамен 50-летних. На современных устройствах предусмотрена возможность оплаты проезда банковскими картами, транспортной «Е-картой», социальной картой Свердловской области, платежным QR-кодом и обычными жетонами. В Мэрии рассказали, как правильно оплачивать проезд с помощью новых турникетов.

Для оплаты проезда жетоном необходимо:

1. Приобрести жетон на кассе или в автомате.

2. Подойти к новому терминалу. Посмотреть на большое стеклянное окно – считыватель QR-кода. Прямо под ним находится необходимый разрез для жетона.

3. Опустить жетон в разрез. После этого дисплей на верхней части турникета загорится зеленым, и створки откроются.

Для оплаты проезда банковской или транспортной «Е-картой»:

1. Приложить карту к полю на верхней части терминала, на которое указывает стрелка на дисплее;

2. Не убирать карту, пока дисплей на турникете не загорится зеленым, иначе оплата проезда не пройдет. После подтверждения оплаты створки терминала откроются.

Для оплаты проезда телефоном (NFC) необходимо:

1. Разблокировать телефон. Для некоторых банковских систем необходимо открыть приложение банка;

2. Приложить телефон к специальному полю на верхней части терминала;

3. Не убирать телефон, пока дисплей не загорится зеленым. Как только оплата подтвердится, створки турникета откроются.

К концу следующей недели работы по замене всех турникетов на станции «Площадь 1905 года» будут завершены. Обновление турникетов на других станциях метрополитена запланировано на 2024 год. Следующей станцией, на которой установят новое оборудование, станет «Геологическая». Работы там начнутся в марте следующего года. Модернизация метрополитена закончится в ноябре 2024 года на «Чкаловской». Всего будет установлено 104 терминала.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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