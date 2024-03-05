На станции метро «Геологическая» обновили турникеты

В екатеринбургском метро продолжают менять турникеты. Вчера ночью обновили оборудование на станции «Геологическая». Следующая на очереди – станция «Проспект Космонавтов», где современные пропускные устройства появятся в апреле.

На новых турникетах предусмотрена возможность оплаты проезда банковскими картами, транспортной Екартой, социальной картой Свердловской области и платежным QR-кодом. От жетонов Екатеринбургский метрополитен планирует полностью отказаться в 2025 году. Турникеты оснащены дисплеями и световыми индикаторами, а створки, пропускающие пассажиров, сделаны из ударопрочного стекла.

Обновление оборудования на станциях метро завершится к ноябрю 2024 года. Как сообщалось ранее, общая стоимость работ составит порядка 300 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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