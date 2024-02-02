«Уральские авиалинии» в марте запустят рейсы из Екатеринбурга в Пекин

В системе бронирования «Уральских авиалиний» появились прямые рейсы из Екатеринбурга в Пекин. В Китай авиакомпания планирует летать с 11 марта.

По информации с сайта перевозчика, первые две недели вылеты из Екатеринбурга будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. В последнюю неделю марта добавится воскресный вылет. В апреле рейсы в Пекин стоят на среду, пятницу и воскресенье. На первые вылеты стоимость билета в одну сторону начинается от 22 тысяч рублей.

Добавим, что в расписании Кольцово рейсы в Пекин пока не значатся. Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщал, что рейсы в Китай будут иметь значение не только для выездного, но и для въездного туризма. Не исключено, что группы китайских туристов будут летать в Екатеринбург и область с туристическими целями.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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