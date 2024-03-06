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Среда, 6 марта 2024, 12:10 мск

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«Уральские авиалинии» полетят из Екатеринбурга в Пекин и Харбин

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 4 апреля запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Пекин, а с мая планируются вылеты в Харбин.

«Вылеты в Пекин будут осуществляться три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. Стоимость авиабилета в одну сторону – от 29 150 рублей. В новом летнем сезоне принимать пассажиров авиакомпании будет новый китайский аэропорт Дасин», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В Харбин «Уральские авиалинии» планируют полететь в мае. Но точная дата запуска пока неизвестна, перевозчик назовет ее позднее.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщал, что рейсы в Китай будут иметь значение не только для выездного, но и для въездного туризма. Не исключено, что группы китайских туристов будут летать в Екатеринбург и Свердловскую область с туристическими целями.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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