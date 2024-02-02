Свердловские власти готовят охоту на волков

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков принял участие в заседании регионального охотсовета. Он поручил департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира оперативно принимать локальные меры по регулированию численности хищников, особенно волков, сообщили в ДИПе. По данным учета, численность волков в Свердловской области в 2023 составила 611 особей, лисиц – 5519, медведей – 5519.

«Важно, чтобы дикие животные не представляли опасности жизни людей. При необходимости регулирования численности волков или медведей мы принимаем индивидуальные решения для каждого отдельно взятого охотничьего угодья. Охотпользователи получают уведомления о необходимости провести работу по регулированию популяции, а также специальные бланки разрешений на ее выполнение», – рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Напомним, в последнее время волки стали чаще нападать на людей и география таких происшествий расширяется. Почему – объясняет главный редактор журнала «Охота», биолог-охотовед Валерий Кузенков: «Охотоведы провели исследование в Краснодарском крае, там собрали более 20 черепов. У нас огромное количество так называемых волков уже имеют кровь бродячих собак, и они уже человека не боятся. То есть у волка генетически заложена боязнь перед человеком, но теперь появилось огромное количество волкособов так называемых, и плюс ощущается нехватка корма».

В январе этого года в Курганской области волк зашел в поселок Курорт «Озеро Медвежье» и напал на четверых человек, одна женщина погибла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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