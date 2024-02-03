Погранслужба опровергла информацию об изъятии паспортов из-за записи «Екатеринбург»

Пограничное управление по Челябинской области опровергло информацию о том, что в аэропорту Кольцово у пассажиров изъяли паспорта из-за того, что в графе о месте рождения вместо Свердловска был указан Екатеринбург. Официально таких случаев зарегистрировано не было, а туристку, о которой писали СМИ, теперь не могут найти.

«Случаев, при которых в качестве оснований считать заграничный паспорт недействительным с последующим его изъятием по причине указания в реквизите «место рождения» «Екатеринбург», когда фактически гражданин родился в Свердловске, в аэропорту Кольцово не установлено, а также изъятие внутренних паспортов граждан России не осуществлялось»,– сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ФСБ РФ Пограничного управления по Челябинской области.

Юрист в сфере туризма Игорь Косицын в своем телеграм-канале сообщает, что женщину, у которой якобы изъяли паспорта, вообще никто не может найти.

«Выяснилось, что эту женщину никто не может найти и связаться с ней, а сам первоисточник информации – это публикация в телеграм-канале «Пограничный контроль» рассказа очевидца, который якобы видел, как такую женщину не пропустили, – пишет Косицын. – Вчера со мной связался представитель МВД РФ с просьбой помочь найти таких граждан (у кого Екатеринбург и кого фактически не выпустили) для того, чтобы разобраться в ситуации. Разъяснения по этому вопросу должны быть сделаны в ближайшее время. Поэтому, если вас или ваших туристов, не пропустили из-за указания в качестве места рождения – гор. Екатеринбург – свяжитесь со мной».

Отметим, что после публикаций в СМИ истории об изъятии паспортов, в которых местом рождения был указан Екатеринбург, среди путешественников начались волнения. В профильных группах и на форумах люди писали, что таких паспортов (где указано Екатеринбург, а не Свердловск) очень много, и опасались, что их не выпустят на отдых. При этом по закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», вступившем в силу в декабре 2023 года, изъятию подлежат заграничные паспорта, в которых допущены опечатки и ошибки органов, выдававших документ.

«Наиболее распространёнными ошибками в заграничных паспортах, изъятых пограничниками в аэропорту Кольцово, явились: опечатки (орфографические ошибки) в указании места рождения – 14 (случаев); опечатки (орфографические ошибки) в указании установочных данных (ФИО) – 9 случаев; неверное указание пола владельца – 6 случаев», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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