Пермский тракт засыпало снегом: трасса заужена

В связи с обильными снегопадами на 211 км Пермского тракта проезжая часть заужена. Об опасностях на трассе предупредили автомобилистов в региональном ГИБДД.

«Призываем водителей к предельной бдительности в условиях непогоды, выбору пониженной скорости, которая позволит обеспечить контроль за управлением автомобиля», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый День», в первой половине февраля в Екатеринбурге ожидается выпадение месячной нормы осадков. На Урале за первую декаду месяца выпадет до 15-20 мм осадков, а в западных районах – до 30 мм. По данным департамента информполитики, дорожники продолжают работу на дорогах для устранения снежного наката и зимней скользкости на проезжей части. В минувшие сутки на региональных дорогах работали 206 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 32 автомобиля с отвалом, 9 единиц прочей техники.

По словам метеоролога Алексея Пулина, на Урале осадки продолжатся, снегопады в течение дня будут смещаться в сторону восточных районов области. Суммарное количество осадков за сутки – около 5 мм.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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