Смертельное ДТП с участием рейсового автобуса: погибли 2 человека

В Березовском районе на 16 км трассы «Екатеринбург- Реж-Алапаевск» произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

По данным регионального ГИБДД, произошло столкновение машины Suzuki и междугороднего автобуса «Екатеринбург-Реж», в котором находились 24 пассажира.

В результате аварии погибли два пассажира иномарки, личности которых в настоящий момент устанавливают полицейские, водителя доставили в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали – их отправили попутным автобусом до места назначения.

По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.

Березовский, Дарья Деменева

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