ГИБДД открыла охоту на водителей автобусов

С 5 по 8 февраля 2024 года в Свердловской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Инспекторы ГИБДД возьмут на особый контроль общественный транспорт. Сотрудники дорожной полиции будут проверять наличие тахографов, необходимой документации, исправность тормозов, фар, износ протектора шин, так как это влияет на безопасность дорожного движения.

В ГИБДД напоминают, что за 12 месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 85 ДТП по вине водителей автобусов, в которых 12 человек погибло и 162 получили ранения.

Напомним, накануне в Березовском районе на 16-м км трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск случилось смертельное ДТП с участием автобуса, в котором погибли два человека.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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