ЦИК нашел в подписях Надеждина 15% брака. Последствия могут оказаться неожиданными для самого кандидата

Рабочая группа ЦИК при проверке подписей избирателей в поддержку выдвинутого кандидата в президенты Бориса Надеждина обнаружила более 15% брака. Окончательное решение о его регистрации (или отказе, что более вероятно) будет принято в среду, 7 февраля.

По мнению политтехнолога Ильи Ананьева, ситуация в любом случае может начать развиваться неуправляемо и непредсказуемо для самого Бориса Надеждина. «Отказом и выходом Надеждина из гонки могут воспользоваться кто угодно от зарубежной оппозиции до спецслужб, чтобы подогреть аудиторию Надеждина на митинги, – отметил эксперт. – И самое главное – Борис Надеждин не сможет это контролировать и утихомирить своих сторонников. Предпосылок достаточно: 1. Тлеющая, но ещё оставшаяся массовка со времен бунтов Навального* (признан иноагентом). 2. Сформировавшаяся новая социальная аудитория «уставших» от СВО. 3. Радикалы. 4. Организационный штаб объединенной уехавшей оппозиции. 5. Внешнее воздействие спецслужб. Есть фактор схожести по степени «вируса» гипотетически возможных событий, напоминающих «марш справедливости» Евгения Пригожина. Но если у главы ЧВК «Вагнер» была строгая иерархическая подчиненность, которая по одному сигналу остановила «бунт», не дав ему завируситься, то у Бориса Надеждина специализации контролировать свое социальное войско нет. В этом и опасность для власти сегодня».

Сам Борис Надеждин сегодня заявил: «Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube