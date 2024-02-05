Фестиваль «Не темно» впервые пройдет в феврале и в Харитоновском парке

Стали известны даты проведения фестиваля «Не темно», который впервые пройдет не в самую длинную декабрьскую ночь. Его проведут 17 и 18 февраля. Место тоже будет новым – Вознесенская горка и Харитоновский парк.

Как рассказала организатор фестиваля Евгения Никитина на пресс-конференции, на территории Харитоновского парка, усадьбы Харитоновых-Расторгуевых и на Вознесенской горке художники создадут около 30 световых инсталляций. Темой стала «Азия и мы». Среди работ – «Окно времени», огромный «Доширак», «Немного тепла под медным тазом», «Компот «Дружба». Все они так или иначе будут отсылать к азиатской культуре, искусству, либо к взаимодействию между Уралом и Азией. Кстати, про концепцию отдельных инсталляций можно почитать в соцсетях фестиваля.

Добавим, что проведение «Не темно» в феврале будет разовой акцией. В декабре организаторы не смогли сделать фестиваль по техническим и личным причинам. Но в дальнейшем планируют вернуться к традиции создавать световые инсталляции в самые длинные ночи года – в ближайшие к 21 декабря выходные.

Фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге с 2012 года. Ранее он проводился в центре города, на Уралмаше, а также в парке Маяковского.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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