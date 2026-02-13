В ближайшие выходные пройдет фестиваль светового искусства «Не темно»

В ближайшие выходные, 14 и 15 февраля, в Екатеринбурге состоится фестиваль светового искусства «Не темно». Он пройдет на пяти площадках.

Как сообщает ДИП, зрители увидят 30 инсталляций, созданных художниками из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Самарканда и Ташкента. Вход на основные площадки фестиваля свободный.

Тема фестиваля этого года – «Мой личный общий дом». Художники размышляют о границах, которые человек проводит и стирает, – в архитектуре, воспоминаниях, традициях, переездах и повседневных ритуалах. Свет становится языком разговора о том, что объединяет людей, даже когда вокруг непросто.

Основной площадкой фестиваля станет Летний парк «Уралмаш», где разместятся более двух десятков световых арт-объектов. Также работы можно будет увидеть на фасаде Лаборатории Уралмашзавода, в арт-кластере «Заводоуправление», в креативном кластере «Центр города» и на Станции вольных почт при храме Иннокентия Московского.

Фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге с 2012 года. Раньше он проводился в самую длинную ночь в году – 21 декабря – чтобы сделать зимнюю темень менее холодной и мрачной. В 2024 году организаторы фестиваля обещали, что проведение «Не темно» в феврале будет разовой акцией (в декабре не смогли сделать по техническим и личным причинам), однако в 2025 и 2026 году фестиваль вновь назначили на февраль.

Екатеринбург, Елена Владимирова

