В Екатеринбурге начался световой арт-фестиваль «Не темно» (ФОТО)

В Екатеринбурге готовится к открытию фестиваль светового искусства «Не темно». В этом году тема световых инсталляций космическая – «Звëзды».

Основной площадкой в этом году станет территория ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94) и пространство внутри торгового центра. Здесь будут представлены около 30 световых инсталляций художников из Екатеринбурга и разных городов страны. Увидеть их можно будет 15 и 16 февраля с 19 до 23 часов. Вход свободный.

Вторая площадка – лицей им. С.П. Дягилева (ул. Луначарского, 173), внутри лицея и на улице около него можно будет увидеть семь световых арт-объектов, созданных лицеистами при участии студентов ЕАСИ.

Фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге с 2012 года. Раньше он проводился в самую длинную ночь в году – 21 декабря – чтобы сделать зимнюю темень менее холодной и мрачной. В прошлом году организаторы фестиваля обещали, что проведение «Не темно» в феврале будет разовой акцией (в декабре не смогли сделать по техническим и личным причинам), однако фестиваль вновь перенесли.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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