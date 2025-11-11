Фестиваль «Не темно» пройдет в обновленном парке «Уралмаш»

Директор парка Маяковского Павел Зубакин рассказал, каким будет зимний сезон в парке «Уралмаш», где завершается масштабная реконструкция. Приемка работ состоится уже на следующей неделе. В парке появится новогодняя елка и праздничная иллюминация.

«Может быть, елка будет не самой большой, но на мой взгляд, самой красивой и уютной в Екатеринбурге», – сообщил Павел Зубакин на пресс-конференции. Возле елки построят детские горки. Кроме того, в парке планировали открыть небольшой ледовый каток. 7 декабря для посетителей парка пройдет детский иммерсивный спектакль.

Кроме того, 14 и 15 февраля летний парк «Уралмаш» впервые примет фестиваль светового искусства «Не темно». Художники представят свои работы на тему «Мой общий дом» – размышления о границах личного в общественном пространстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube