Матери, закопавшей ребенка в снег, предъявлено обвинение в попытке убийства

Жительнице ЗАТО Свободный 1996 г.р. предъявлено обвинение в попытке убийства новорожденного ребенка.

«По данным следствия, 20 декабря 2023 года на территории дачного участка в ЗАТО поселок Свободный женщина пыталась убить своего новорожденного ребенка сразу после родов, закопав его с помощью лопаты в сугробе. При этом обвиняемая осознавала, что после совершенных ею действий при отрицательной температуре воздуха и при отсутствии доступа кислорода новорожденный неминуемо погибнет. Однако умысел, направленный на убийство младенца, не был реализован обвиняемой по независящим от нее обстоятельствам», – сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых напомнил, что тревогу поднял местный житель, пенсионер, 1965 г.р. Пожилой мужчина рассказал участковому, что его невестка родила в бане, а затем попыталась избавиться от своего сына.

«Малыш находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Его срочно занесли в дом, чтобы отогреть и спасти. И новорожденного, и его мать сначала доставили в местную больницу, а через пару часов для оказания более квалифицированной помощи обоим увезли в разные клиники соседнего Нижнего Тагила. Родные, узнав о ЧП, были в шоке, сообщив полиции, что якобы не знали о беременности женщины», – отметил полковник Горелых.

Добавим, у женщины и ее мужа уже есть двое маленьких детей. Что ее толкнуло на такой шаг, пока неизвестно.

Свободный, Елена Владимирова

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