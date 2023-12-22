Мать двоих детей закопала новорожденного ребенка в снег (ФОТО)

В закрытом городе Свободном замужняя женщина закопала в снег своего новорожденного ребенка. К счастью, ребенка удалось спасти.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сигнал о ЧП поступил 20 декабря в 10:31. Местный пенсионер рассказал сотруднику полиции, что его невестка родила в бане, а затем присыпала снегом своего сына.

Рано утром мужчина пришел на свой участок, чтобы покормить уток, кур и поросят, и увидел сидевшую с малышом на руках свою невестку. «Дедушка срочно дал ей простыню, чтобы укрыть ребенка, а сам спешно отправился за помощью к участковому и вызвать скорую. Участковый с мужчиной прибежали к бане и нашли женщину уже без ребенка. Малыш находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Его срочно занесли в дом, чтобы отогреть и спасти. И новорожденного, и его мать сначала увезли в местную больницу, а через пару часов для оказания более квалифицированной помощи обоих доставили в разные клиники соседнего Нижнего Тагила. Малыш с переохлаждением помещен в реанимацию. Вес мальчика 2,5 килограмма, рост – 52 сантиметра. Муж роженицы работает учителем в школе», – рассказал Горелых.

Женщина и ее муж уже воспитывают двоих детей – мальчика 2019 г.р. и дочь 2021 г.р. Родные, узнав о ЧП, были в шоке, пояснив полиции, что якобы не знали о беременности женщины.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что уже возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного. «Следователем СК России по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, осуществляются допросы, истребована и анализируется необходимая документация, в том числе медицинская, а также характеризующие материалы в отношении подозреваемой», – рассказал он.

Старший помощник прокурора области Марина Канатова прокомментировала: «Верхнесалдинская городская прокуратура организовала проверку в связи с совершением противоправных действий жительницей ЗАТО г. Свободный, 1996 г.р., в отношении новорожденного ребенка. По предварительной информации, девушка, скрыв от родных свою беременность, 20 декабря 2023 года оставила новорожденного ребенка на улице за баней в снегу. Впоследствии родственник, обнаружив факт рождения ребенка, сообщил об этом в органы полиции».

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков заявил, что пока в ситуации много неясного. «В Свободном – мама двоих детей, опытная, откуда это решение? Сложно. Будем разбираться. В том числе с точки зрения обеспечения безопасности семьи кто-то же вел эту беременность в ЖК. Посмотрим систему окружения», – сказал он на пресс-конференции.

Напомним, совсем недавно случилась подобная история. в ночь на 15 декабря житель Екатеринбурга нашел в сугробе под окнами жилого дома новорожденного ребенка. Младенца отвезли в больницу. Личность его матери установили быстро. Ею оказалась 20-летняя незамужняя девушка, приехавшая из Челябинской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного».

Свободный, Елена Владимирова

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