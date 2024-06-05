Младенца, которого мать закопала в сугробе, еще не отдали семье

Младенца из ЗАТО Свободный, которого мать прикопала в сугробе после того, как втайне родила его в бане, все еще не передали в семью. Малыш с момента инцидента находится в соцучреждении. Однако, по информации «Нового Дня», сейчас ведется работа, чтобы все же передать ребенка его отцу.

Напомним, в конце прошлого года в поселке Свободный пенсионер приехал к себе на дачу и увидел свою 27-летнюю невестку с младенцем. О беременности, как после объясняли родственники, никто не знал. Девушка скрывала ее, а родила в бане без помощи медиков. Пока свекор вызывал врачей, невестка завернула ребенка в простыню и закопала в сугробе. К счастью, малыша удалось спасти. Сегодня стал известен вердикт матери – ограничение свободы на 2,5 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube