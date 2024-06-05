Осуждена женщина, закопавшая новорожденного ребенка в снег

Женщину, которая в декабре прошлого года закопала в снег своего новорожденного ребенка, признали виновной в покушении на его убийство.

«Следствием СКР и судом установлено, что утром 20 декабря 2023 года на территории дачного участка в ЗАТО посёлок Свободный женщина пыталась убить своего новорождённого ребёнка сразу после родов, закопав его с помощью лопаты в сугробе. При этом женщина осознавала, что после совершённых ею действий при отрицательной температуре воздуха и при отсутствии доступа кислорода к мальчику, закопанному под слоем снега, новорожденный неминуемо погибнет», – сообщили в СУ СКР Свердловской области. В отношении подсудимой провели психиатрическую экспертизу, согласно которой она признана вменяемой. Суд приговорил ее к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы.

Как уже сообщал «Новый День», рано утром 20 декабря свекр женщины пришел на свой участок, чтобы покормить уток, кур и поросят, и увидел сидевшую с малышом на руках свою невестку. «Дедушка срочно дал ей простыню, чтобы укрыть ребенка, а сам спешно отправился за помощью к участковому и вызвать скорую. Участковый с мужчиной прибежали к бане и нашли женщину уже без ребенка. Малыш находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Его срочно занесли в дом, чтобы отогреть и спасти. И новорожденного, и его мать сначала увезли в местную больницу, а через пару часов для оказания более квалифицированной помощи обоих доставили в разные клиники соседнего Нижнего Тагила. Малыш с переохлаждением помещен в реанимацию. Вес мальчика 2,5 килограмма, рост – 52 сантиметра. Муж роженицы работает учителем в школе», – рассказывал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Он добавил, что родные женщины, узнав о ЧП, были в шоке и сообщили полиции, что якобы не знали о беременности женщины.

Свободный, Елена Владимирова

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