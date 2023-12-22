Новорожденный, найденный в сугробе, начал есть самостоятельно

Новорожденный мальчик, которого мать выбросила в снег, чувствует себя лучше.

«Ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Состояние малыша стабильное. Ест самостоятельно. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», в ночь на 15 декабря житель Екатеринбурга нашел в сугробе под окнами жилого дома новорожденного ребенка. Младенца отвезли в больницу. Личность его матери установили быстро. Ею оказалась 20-летняя незамужняя девушка, приехавшая из Челябинской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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