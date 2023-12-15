Молодая женщина выбросила новорожденного сына на мороз

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга молодая женщина выбросила новорожденного ребенка на улицу. Если бы не помощь неравнодушного прохожего, младенец замерз бы насмерть.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня в 04:12 в дежурную часть полиции позвонил 28-летний молодой человек, живущий на улице Краснофлотцев. Он рассказал, что обнаружил в сугробе рядом с подъездом своего дома сверток с живым малышом. На место выехала группа немедленного реагирования. Мужчина с ребенком ждал их в автомобиле. Одновременно он вызвал скорую помощь.

Ребенка срочно доставили в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга, где сейчас врачи борются за его жизнь. Возраст мальчика – не более суток, вес – около 2,5 кг, рост – 50 сантиметров. Успел ли малыш получить обморожение, сейчас устанавливается. Ребенок родился доношенным.

«Сотрудники полиции нерадивую мать установили оперативно. Она проживала в съемной квартире, работая, по предварительным данным, в одной из местных торговых точек. Девушка приехала в столицу Среднего Урала из Челябинской области, где у нее остался бывший кавалер, который про беременность якобы даже не знал. В настоящее время она находится в реанимации, врачи и ей оказывают необходимую медпомощь. Что конкретно побудило молодую женщину так жестоко поступить с собственным ребенком, сыщики и следователи выяснят, когда она придет в себя», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что в отношении 20-летней женщины уже возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного.

«По версии следствия, в ночь на 15 декабря 2023 года подозреваемая, находясь в одной из квартир дома по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, родила мальчика. Женщина, намереваясь совершить убийство новорожденного, положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под окном своей квартиры. При этом женщина осознавала, что ввиду низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет. Однако смерть мальчика не наступила по независящим от подозреваемой обстоятельствам, поскольку ребенок был обнаружен прохожим, который незамедлительно принял меры к его спасению, вызвав скорую помощь», – сообщил Шульга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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