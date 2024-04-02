20-летней матери, которая выбросила в сугроб новорожденного сына, ограничили свободу на 2 года

В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 20-летней матери, которая в декабре выбросила новорожденного сына в пакете в сугроб. Женщине, которую признали виновной в покушении на убийство ребенка, назначили 2 года ограничения свободы. По данным следствия, мать находилась «в состоянии эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией».

Как писал «Новый День», пакет с новорожденным ребенком 15 декабря 2023 года обнаружил мужчина в сугробе во дворе дома на улице Краснофлотцев. Мальчика спасло то, что прохожий случайно услышал его плач, занес в тепло и вызвал скорую. На улице в тот момент было -19 °C. В больнице первые несколько дней малыш провел в реанимации на ИВЛ.

Оказалось, что ребенка в ночь на 15 декабря родила 20-летняя жительница Челябинской области, которая на Эльмаше снимала квартиру.

«Подсудимая, находясь в состоянии эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, намереваясь совершить убийство новорожденного, положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под окном своей квартиры. При этом женщина осознавала, что ввиду низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет», – рассказали в СУ СК по Свердловской области.

Психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой, поскольку она отдавала себе отчет в совершаемых действиях. Вину обвиняемая признала.

Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал мать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» и назначил виновной наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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