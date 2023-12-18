Состояние найденного в сугробе новорожденного улучшилось

Медики рассказали о самочувствии малыша, которого нашли в снегу на улице Краснофлотцев в ночь на 15 декабря.

«Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Врачи сняли кроху с ИВЛ и готовят его к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных областной детской клинической больницы. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу 20-летняя девушка, живущая на съемной квартире на Эльмаше, родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в сугроб под окном. К счастью, плач ребенка услышал случайный прохожий, который вызвал скорую помощь и полицию. Ребенка отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело о попытке убийства новорожденного.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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