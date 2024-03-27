Женщине, выбросившей на мороз новорожденного сына, грозит 5 лет колонии

Прокуратура направила в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга уголовное дело молодой женщины, которая в декабре прошлого года выбросила своего ребенка на мороз. Ей грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ночь с 14 на 15 декабря 2023 года 20-летняя женщина на 38-й неделе беременности родила живого мальчика, к медикам она не обращалась. Затем мать, «находясь в состоянии эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией», положила ребенка в полимерный пакет, который плотно замотала, вынесла во двор и выбросила. На улице в ту ночь было около -20 ̊С.

Ребенка спас случайный прохожий. Он развязал пакет, увидел новорожденного и вызвал бригаду скорой помощи. Мальчика отвезли в ГАУЗ Свердловской области «Городская клиническая больница № 14».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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