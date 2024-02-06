Мизулина рассказала школьникам, запретят ли в России VPN

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими школьниками ответила, запретят ли в России VPN. По ее словам, речь может идти только о крупных сервисах.

«Прокси-анонимайзеры, VPN-сервисы – заблокировать их все технически невозможно. Любой специалист дома может сделать свой прокси, и об этом никто не узнает. Мы сами так делаем в организации, когда нам приходится смотреть контент на площадках, которые заблокированы в России. На 100% ограничить это нельзя, просто невозможно физически. Речь идет о самых крупных сервисах, услугами которых пользуется большое количество пользователей».

Мизулина также предупредила школьников об опасности использования популярных бесплатных VPN-сервисов, потому что они «крадут всю личную информацию пользователей», даже когда сами пользователи давно забыли, что когда-то их скачивали. «На моих гаджетах их нет. VPN, особенно бесплатный, это вообще портал в ад!» – сказала Мизулина.

Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 года будет блокировать все VPN, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя этц информацию, сообщил, что Роскомнадзор разрабатывает приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года будут введены ограничения поисковой выдачи VPN-сервисов, не фильтрующих запрещенную информацию, тем самым нарушая закон. В Роскомнадзоре пояснили, что ведомство планирует самостоятельно блокировать сайты, содержащие информацию о методах обхода блокировок в России. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минцифры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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