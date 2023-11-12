В Минцифры разъяснили, какие VPN- сервисы попадут под блокировку

В России будут блокироваться несущие угрозу VPN-сервисы, разъяснило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Под блокировку попадут конкретные VPN, которые экспертная комиссия определит как представляющие угрозу безопасности функционирования интернета, говорится в документе Минцифры, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что на основании решения экспертной комиссии может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза.

В Минцифре также уточнили, что, согласно постановлению правительства, затруднение ограничения доступа к информации, запрещенной законом, определяется как угроза функционированию сети Интернет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев направил обращение в правительство, в котором выразил обеспокоенность позицией, «при которой мы просто констатируем, что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем по сути блокируем все».

Парламентарий отметил, что запрет использования VPN-сервисов с одной стороны соответствует национальному законодательству, но с другой стороны, поддерживает санкционное давление на россиян, поскольку VPN может понадобиться для бесперебойной работы бытовой техники, в том числе китайского производства. Создание отечественных сервисов, по мнению Ткачева, не решит проблему, потому что владельцы ресурсов «закроют их от провайдеров».

До этого член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил о том, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 года будет блокировать все VPN, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя данную информацию, сообщил, что Роскомнадзор разрабатывает приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года будут введены ограничения поисковой выдачи VPN-сервисов, которые не фильтруют запрещенную информацию, тем самым нарушая закон.

В Роскомнадзоре пояснили, что ведомство планирует самостоятельно блокировать сайты, содержащие информацию о методах обхода блокировок в России. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минцифры.

Ранее в октябре в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) сообщили, что в России под блокировку попали 167 VPN-сервисов, более 200 почтовых сервисов и более 590 тысяч информационных ресурсов.

Москва, Наталья Петрова

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