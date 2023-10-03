В России с 1 марта 2024 года будет ограничена поисковая выдача ряда VPN-сервисов

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн во вторник, 3 октября, сообщил, что Роскомнадзор (РКН) разрабатывает приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года будут введены ограничения поисковой выдачи VPN-сервисов, которые не фильтруют запрещенную информацию, тем самым нарушая закон.

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Сеть взорвала новость о том, что Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать все VPN, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам. Звучит очень странно. Дело в том, что РКН уже сейчас -законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе».

«Вероятно, речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон. (Не фильтруют запрещенную информацию.) Такой приказ – во исполнении принятого нами закона – в РКН действительно готовится. Но это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ни о каких других новых приказах, касающихся VPN, руководству РКН, с которым я связался, неизвестно», – отметил депутат.

Москва, Иван Бабурин

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