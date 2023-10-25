В России заблокированы почти 170 VPN и более 200 почтовых сервисов

В России под блокировку попали почти 170 VPN и более 200 почтовых сервисов. Об этом сообщили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
В рамках противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности сети связи были заблокированы 167 VPN, более 200 почтовых сервисов и более 590 тысяч информационных ресурсов.
Кроме того, была ограничена работа двух тысяч фишинговых сайтов, более 84 приложений и более 20 центров распространения вредоносного программного обеспечения, добавили в ЦМУ ССОП.
В так называемый «белый список» были внесены 17,5 тысячи IP-адресов, они исключены из фильтрации.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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