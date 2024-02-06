Обсуждение кандидатов в ОП раскололо депутатов Екатеринбургской думы

Екатеринбургская дума утвердила треть нового состава общественной палаты города, вопрос оказался дискуссионным. Часть депутатов назвали «дедовщиной» представленный список кандидатов и предлагали пересмотреть его. Но их голосов не хватило.

Напомним, в общественную палату избирается 33 члена. Треть состава утверждает глава Екатеринбурга, вторую треть – городская дума, а оставшуюся часть определяют сами избранные общественники. В думскую треть палаты вошли 10 человек из предыдущего состава: Андрей Гончаров, Алексей Долгов, Олег Крушинский, Павел Лыжин, Владимир Мороз, Наталья Попова, Юлия Рыцева, Илья Тыщенко, Сергей Федяков, Сергей Черкасов. И всего один новичок – герой России и экс-депутат Сергей Воронин.

Этот список ранее одобрила думская комиссия по местному самоуправлению, причем заседание проходило в закрытом режиме. Глава комиссии Дмитрий Сергин сообщил, что депутаты выбирали из 14 кандидатур, но на заседание явились только два кандидата. Отсутствовавших представлял председатель общественной палаты Яков Силин.

«Я считаю, это неверный подход. В общественной палате, как и в думе, должна быть ротация. А сейчас ситуация такая, что Силин пытался пролоббировать тех людей, которые ему удобны. Эти кандидаты не были на комиссии и не делали презентацию. Почему новые кандидаты делают презентации, а старые нет? Что за дедовщина?» – возмутился Александр Колесников. Его поддержали депутаты фракции ЛДПР Дмитрий Николаев и Ксения Лещенко. Они попросили отложить вопрос, заслушать других кандидатов и пересмотреть список ОП.

Глава фракции «Единой России» Алексей Вихарев удивился бунту коллег. «Не буду скрывать, что на фракции мы горячо обсуждали этот вопрос. Но мы выработали консолидированное решение. Я хотел бы обратиться к коллегам из ЛДПР. Давайте не будем создавать историю «баба Яга против». Хотелось бы, чтобы дума всегда принимала консолидированные решения, чтобы избиратели видели, что мы работаем как единый слаженный механизм», – заявил единоросс.

В итоге за предложенный список кандидатов в ОП проголосовали 26 депутатов. Пятеро избранников предпочли воздержаться – Дмитрий Николаев, Ксения Лещенко, Александр Колесников, Алексей Мещеряков и Александр Альшевских.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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