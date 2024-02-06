За ночь с дорог Екатеринбурга вывезли более 7 тысяч тонн снега

Коммунальные службы Екатеринбурга продолжают устранять последствия снегопадов. За минувшую ночь с тротуаров и дорог вывезли около 7,4 тысячи тонн снега. «Работало 100 рабочих и 261 единица техники, использовано 73,6 тонн противогололедных материалов и 19 тонн песка», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Сегодня днем коммунальщики продолжают убирать снег. Подробные данные о результатах уборки станут известны после 21:00.

Напомним, в Свердловскую область пришла оттепель со снегопадом. Только в выходные в Екатеринбурге выпало почти 5 мм снега, а в четверг, 8 февраля, синоптики прогнозируют усиление осадков. За 12 часов может выпасть 5-8 мм. В пятницу снегопады прекратятся.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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