Госавтоинспекция признала бетонный забор на улице Гоголя нарушением

Бетонный забор вокруг недостроя «Карнеол» в Екатеринбурге не соответствует стандарту заявленного временного ограждения на проезжей части. Об этом говорится в официальном ответе УГИБДД по Свердловской области на журналистский запрос.

Напомним, недостроенный офисник на Энгельса, 8, сносит ООО «Брусника». В ноябре прошлого года компания огородила стройплощадку бетонным забором, заняв тем самым тротуар и половину проезжей части улицы Гоголя. Жители города недовольны действиями застройщика: высокий забор перекрывает обзор водителям, что создает опасность для пешеходов. В администрации Екатеринбурга сообщили, что схема перекрытий улиц была согласована, хотя в документах указан более легкий тип ограждения – водоналивные блоки. При этом в мэрии ссылаются на ГОСТ Р 58350-2019.

В то же время в управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что ни бетонный забор, ни водоналивные блоки не могут применяться при производстве долгосрочных дорожных работ на проезжей части в качестве временных ограждающих устройств. По требованию указанного ГОСТа там должно быть ограждение парапетного типа с сигнальными фонарями.

По версии компании «Брусника», бетонный забор, занявший половину улицы, стал более безопасным инженерным решением. «Улица Гоголя сузилась бы в любом случае – вне зависимости от вида ограждения. Обзор стал хуже, но мы говорим о перекрестке с пешеходным переходом, перед которым автомобилисты снижают скорость до минимума», – заявили ранее «Новому Дню» в пресс-службе застройщика.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube