В Екатеринбурге застройщик перегородил улицу бетонным забором (ФОТО)

Снос недостроенного бизнес-центра «Карнеол» в самом центре Екатеринбурга сильно осложнил жизнь горожанам. Работы по демонтажу высотного здания проводит строительная компания «Брусника». С ноября прошлого года вокруг высотки на Энгельса, 8, частично перекрыли улицы для движения транспорта: участок на Энгельса закрыт полностью, улица Гоголя перекрыта наполовину. Ограничения действуют до октября 2026 года.

Перекрытия улиц на время сноса здания были согласованы с городским транспортным комитетом. Однако в документах в качестве ограждения указаны пластмассовые водоналивные блоки с сигнальными фонарями. В реальности сейчас половину проезжей части улицы Гоголя перекрывает бетонный забор, что создает трудности для автомобилистов и пешеходов. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пояснили, что стройплощадка должна быть огорожена. Однако уставленный забор выходит за ее рамки, захватывая пешеходный тротуар и часть дороги.

«На улице теперь только одна полоса, здесь постоянно копятся пробки. Для пешеходов очень опасная ситуация. Высокий забор закрывает обзор водителям, они не видят людей, которые переходят дорогу на нерегулируемом перекрестке. Не понимаю, зачем так сделали, кто-то ведь может попасть под колеса», – рассказал житель города Степан.

В компании «Брусника» подтвердили, что самовольно заменили тип ограждения. «В документах действительно указаны водоналивные блоки. Однако это инженерное решение мы посчитали небезопасным. Во-первых, на морозе эти блоки может разорвать (плотность льда ниже, чем у воды). Во-вторых, они фактически не препятствуют попаданию на стройплощадку ни автомобилей, ни людей. А это смертельно опасно. Улица Гоголя сузилась бы в любом случае – вне зависимости от вида ограждения. Обзор стал хуже, но мы говорим о перекрестке с пешеходным переходом, перед которым автомобилисты снижают скорость до минимума», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе застройщика.

В администрации Ленинского района, которая должна контролировать соблюдение схемы дорожных ограничений, также не увидели нарушений. «Застройщик принял решение заменить блоки на бетонный забор. Забор стоит в утвержденных границах, согласованных схемой организации дорожного движения, и не требует дополнительного согласования. Согласно схеме сквозное движение по ул. Энгельса в сторону ул. Гоголя перекрыто установкой дорожного знака «Тупик», – сообщили агентству в районной администрации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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