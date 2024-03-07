Компании «Брусника» грозит штраф за бетонный забор на улице Гоголя

Свердловская Госавтоинспекция выдала предписание строительной компании «Брусника», перегородившей улицу Гоголя бетонным забором. Речь идет об участке рядом с недостроем «Карнеол», который сносят.

Как говорится в официальном ответе ГУ МВД по Свердловской области (есть в распоряжении редакции), 16 февраля сотрудники ГИБДД провели выездную проверку на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса и зафиксировали нарушение ГОСТа в части технических требований к ограждению места при производстве долгосрочных работ. Как ранее указывала Госавтоинспекция, вместо бетонного забора на дороге должно быть парапетное ограждение с сигнальными фонарями.

«По результатам проведенного обследования с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Исполнение административных процедур взято на контроль управлением Госавтоинспекции ГУ МВД по Свердловской области», – сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что наказание для юридических лиц за данное правонарушение предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Напомним, компания «Брусника» закрыла движение транспорта в районе дома № 8 на улице Энгельса до октября 2026 года. При этом застройщик поставил бетонный забор прямо на проезжей части, сузив улицу Гоголя до одной полосы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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