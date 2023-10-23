Улицу Энгельса закроют на 3 года из-за сноса огромного недостроя

Компания «Брусника» закроет движение транспорта в районе дома № 8 на улице Энгельса с 1 ноября 2023 года по 1 октября 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с проведением работ по сносу здания. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Объезд будет организован по улицам Гоголя – Малышева – Розы Люксембург, в обратном направлении по улицам Розы Люксембург –Куйбышева – Гоголя. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся.

Напомним, история БЦ «Карнеол» тянется уже более 10 лет. Бизнес-центр ул. Гоголя – Энгельса первоначально должны были сдать еще в 2009 году, застройщиком является одноименное ЗАО, заказчиком – «Пумори-Строй». Но сроки не раз сдвигались, в конце концов стройка была заморожена, когда строительство было завершено на 70 %. В 2015 году истекло разрешение на строительство, а в марте 2016 года ЗАО «Карнеол» было признано банкротом по иску ФК «Открытие».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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