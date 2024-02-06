Улица Гоголя будет закрыта для движения транспорта

В Екатеринбурге с 17 февраля по 1 октября строители закроют движение транспорта по улице Гоголя от ул. Карла Маркс до ул. Малышева.

Как сообщили в мэрии, это будет связано с работами по капитальному ремонту улицы Гоголя. Автомобилисты смогут объехать по улицам Белинского, Розы Люксембург и Горького. Движение общественного транспорта не изменится.

«Кроме того, изменяется схема движения по улице Карла Маркса, на время ремонтных работ одностороннее движение будет направлено от улицы Гоголя в сторону улицы Горького», – добавили в администрации города.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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