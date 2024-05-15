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Среда, 15 мая 2024, 14:51 мск

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Улица Горького до октября станет двухсторонней

Улица Горького на участке от Малышева до Карла Либкнехта с 18 мая по 1 октября станет двухсторонней.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с проведением капитального ремонта улицы Гоголя. Изменение режима движения позволит снизить трафик на прилегающих улицах.

Напомним, движение по улице Гоголя закрыто с 17 февраля. Автомобилисты могут объехать закрытый участок по улицам Белинского, Розы Люксембург и Горького. Движение общественного транспорта не изменилось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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