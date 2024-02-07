Медики рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Нижним Тагилом

В городской больнице № 1 Нижнего Тагила остаются трое взрослых, пострадавших во вчерашнем ДТП.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, сейчас состояние пациентов (41-летний мужчина, 31-летняя женщина и девушка 20 лет) оценивается как стабильное, средней степени тяжести, все они находятся под наблюдением нейрохирургов и травматологов. Уральцам оказывают необходимую медицинскую помощь.
По уточненной информации, единственная погибшая в автокатастрофе женщина была пассажиром.
Напомним, вчера вечером под Нижним Тагилом на трассе Николо-Павловское – Петрокаменское столкнулись Toyota Corolla и Nissan Qashqai. На месте аварии погибла женщина, пассажир «Тойоты». Еще шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
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